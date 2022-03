Basket (N1M). Reprise réussie pour les Caennais contre Kaysersberg

49 jours. C'est le temps qu'il y a eu entre le dernier match des joueurs de Fabrice Courcier, à Chartres, et la rencontre de ce mardi 8 décembre contre les Alsaciens de Kaysersberg. Ce match, rattrapage de la deuxième journée de N1, avait été reporté à cause de cas de Covid-19 chez les visiteurs.

Dominateurs pendant 30 minutes, les Normands se sont fait peur en fin de match, ne gagnant que de 8 points (78-70).

Le match

De retour au Palais des sports, les Caennais ont pris les devants rapidement dans ce match (8-2, 4'). Les visiteurs ont alors un peu réagi (13-9, 7'). Mais par la suite, le CBC a réussi à faire le break, face à l'adresse catastrophique (11 %) des Alsaciens dans les dix premières minutes (23-9, 10'). Après le premier quart, les Normands ont continué à faire le trou (30-9, 14'). Le rapport de force s'est ensuite stabilisé, permettant à Kaysersberg de revenir (37-22, 18').

Caen conservait toujours son leadership et rejoignait même les vestiaires avec 21 points d'avance (48-27, 20').

Un dernier quart inquiétant

Au retour de la pause, les visiteurs ont bien démarré (48-34, 22'). De nouveau, les Caennais ont rebondi, jusqu'à faire monter l'écart à +29, notamment grâce à Florian Thibedore, auteur de 23 points (65-36, 26'). La fin de troisième quart a été beaucoup plus calme (70-43, 30'). Les visiteurs n'ont rien lâché et ont réagi (72-57, 35'). Les Normands ont ensuite continué à subir (75-63, 38') et ont fini par se faire peur en toute fin de rencontre, sous la pression adverse.

À l'arrivée, les locaux ont fini par l'emporter de huit points (78-70, 40').

Les réactions

Réaction de Fabrice Courcier après CBC - Kaysersberg Impossible de lire le son.

Réaction d'Aurélien Rigaux après la victoire Caennaise contre Kaysersberg Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Kaysersberg : 78-70 (23-9, 25-18, 22-16, 8-27).

Caen : Mordi 5, Thibedore 23, Pope 5, Korsantia 4, Diame 6. Banc : Ingueza-Moussinga, Saumont, Landry 3, Wiscart-Goetz 10, Nardini, Laporal 4, Rigaux 18. Entr. : Fabrice Courcier.

Kaysersberg : Walter 23, Gowindy 21, Cabarkapa 4, Diagne, Lissossi 8. Banc : Hourblanc 3, Neree 8, Bensaada 3. Non entré en jeu : Koenig Pipisepa. Entr. : Fabien Drago.

Prochain rendez-vous

Les Calvadosiens continueront le rattrapage de leurs matchs en retard à domicile le mardi 15 décembre face à Adrézieux-Bouthéon (Loire), actuel 2e.