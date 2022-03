Caen. Un Noël en tissu : c'est parti pour la couture !

Après cette longue période morose, il est temps de penser à Noël et décorer sa maison. Quoi de mieux que de profiter de ces quelques semaines en famille pour confectionner soi-même des décorations de Noël ? La rédaction, avec l'aide d'une professionnelle, va vous aiguiller en couture pour fabriquer de nombreux objets de décoration en tissu. Parfois, il suffit juste d'une chute de tissu qui traîne dans vos placards, une aiguille et c'est parti !

Des boules de Noël remplies de coton

Bien souvent, début décembre, vous commencez par installer votre sapin et le décorer. Alors, cette année, pourquoi ne pas tout faire à la main, histoire de montrer vos talents manuels ? Valérie Douet, gérante de L'Atelier de la souris à Caen, vous donne quelques conseils pour réaliser des boules de Noël en tissu. Première étape : choisissez un joli tissu (pas le vieil oreiller de mamie qui traîne !), remplissez-le avec du coton ou une boule en polystyrène. "On peut même rajouter un peu de cannelle pour les parfumer, sourit-elle, avec plein d'enthousiasme. Il n'y a même pas besoin de machine à coudre !" On les ferme avec un petit ruban et le tour est joué !

Fini le papier cadeau !

Une fois le sapin terminé, on pense aux cadeaux qui seront placés au pied le 24 décembre. Valérie Douet mise sur une option écologique pour le Père Noël, avec des paquets cadeaux en tissu. Fini le papier qui termine à la poubelle en une soirée ! "On découpe un grand carré ou rectangle, plus grand que la taille du cadeau. On fait un premier nœud avec les deux premières extrémités, puis un second avec les deux autres pointes, explique la spécialiste. C'est recyclable et réutilisable, pratique et joli. On n'achète pas de papier inutile."

Chemin de table "maison"

Et pour faire plaisir aux convives le soir du réveillon, on peut déjà penser au chemin de table… en tissu, évidemment ! "Vous prenez une grande bande de tissu que vous pouvez doubler." Là encore, il n'y a rien de bien compliqué, il faut simplement bien coudre les bouts pour un effet chic.

Une couronne en tissu

Pour ceux qui veulent encore occuper leurs après-midi ou leurs week-ends confinés, nous vous proposons de réaliser une couronne en tissu. Mais là, on passe un cap. Cela nécessite un minimum de dextérité, une machine à coudre et trois morceaux de tissus. Si possible, choisissez plusieurs couleurs ou motifs. La rédaction laisse ensuite Valérie rentrer dans les détails de la création. "Il faut faire trois boudins de 12 cm sur 110 cm. On laisse une ouverture d'un côté pour les remplir avec du rembourrage. Il faut que cela soit assez ferme, mais aussi souple pour les tresser, explique-t-elle. On les ferme et on les assemble par une même extrémité. On les tresse bien serrés et on forme la couronne. Avec une grosse aiguille et une grosse ficelle, on accroche le tout." Un grelot au niveau de l'intersection et un joli nœud en tissu viennent terminer le travail pour une couronne d'exception !