Le Havre. Une collecte des Banques alimentaires inédite

La collecte annuelle des Banques alimentaires se déroule les vendredi 27 et samedi 28 novembre. Comme tous les ans, des bénévoles vous attendront à l'entrée des grandes surfaces pour récolter des produits secs : conserves, pâtes, riz, huile ou encore produits d'hygiène ou pour bébés. Une collecte encore plus nécessaire cette année, pour faire face à l'augmentation des bénéficiaires.

Sur le secteur du Havre Pointe de Caux, Gilbert Bellet, le président de l'antenne locale de la Banque alimentaire, constate une hausse de 20 à 25 % des bénéficiaires, alors que les dons baissent de 20 %. La Banque alimentaire du Havre a distribué, en 2019, presque 2 000 tonnes de produits à plus de 14 500 bénéficiaires, soit 4 millions de repas.

Collecte dématérialisée

La Banque alimentaire du Havre Pointe de Caux a décidé de dématérialiser une partie de sa collecte, crise sanitaire oblige. Dans six grandes surfaces, elle proposera un flyer avec un flash code pour valider en caisse un don de 5 euros. L'argent récolté servira à acheter des produits dans le magasin où le flash code aura été validé. Cela concerne six magasins : Auchan (Mont-Gaillard, quartier de l'Eure, Montivilliers et Notre-Dame-de-Gravenchon), Monoprix Coty et E.Leclerc Fécamp.

En complément des deux journées de collecte des 27 et 28 novembre, la Fédération française des Banques alimentaires a développé un site de collecte en ligne pour récolter des dons. La plateforme est accessible jusqu'au mardi 15 décembre.