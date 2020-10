Caen. "Un amour, une histoire", le mariage à l'honneur

"Vêtements de cérémonie pour hommes, femmes et enfants, tout y est", précise la propriétaire des lieux Nadine Palluel. Passionnée par le thème du mariage depuis toujours, Nadine Palluel a travaillé pendant 24 ans à l'ancienne boutique Ultimo, qui était située rue Saint-Pierre. "Je travaille essentiellement avec des marques françaises et canadiennes", indique-t-elle. Robes "cocktails mariées", robes traditionnelles, costumes père/fils et bien d'autres choses feront le bonheur des futurs mariés.