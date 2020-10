Volley. Les championnats de Nationale 2 et 3 stoppés

"Suite aux dernières annonces du gouvernement et aux nouvelles mesures de restrictions sanitaires dans une très grande partie de la France, le bureau exécutif de la FFVolley réuni en urgence ce lundi 26 octobre a dû prendre la décision de faire une pause de six semaines dans l'ensemble des championnats nationaux seniors de Nationale 2 et Nationale 3."

Voilà en quel termes la fédération française de volley vient d'annoncer le gel de toutes ses compétitions de niveau national. En revanche, les championnats Élites peuvent se poursuivre, conformément à l'application des règles des championnats professionnels édictés par le ministère des Sports.