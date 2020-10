Le Havre. Les 24 heures pour l'emploi et la formation s'adaptent à la Covid

Les 24 heures pour l'emploi et la formation rassembleront une quarantaine d'entreprises et d'organismes de formation au Stade Océane du Havre, jeudi 15 octobre. Près de 500 postes seront à pourvoir, du stage au CDI, dans des domaines aussi divers que la chimie, le BTP, la défense, l'industrie, l'informatique, le commerce, la banque et l'assurance… Les grands employeurs du secteur seront au rendez-vous, comme ExxonMobil, Renault Trucks, Safran, mais aussi Siemens Gamesa, qui prépare l'ouverture de son usine d'éoliennes. En raison des contraintes liées à la Covid-19, l'inscription par Internet est obligatoire en amont. Des créneaux horaires sont mis en place pour limiter le nombre de personnes présentes simultanément. Pour éviter les contacts physiques, place au CV dématérialisé. Il suffira au recruteur de scanner un QR code pour connaître le profil du candidat.

Pratique. De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à 17 heures. Inscription sur 24h-emploi-formation.com