Calvados. Campings, restaurants, loisirs… 200 contrôles sanitaires cet été

Tous les ans, des opérations interministérielles ont lieu pendant les grandes vacances dans toute la France. Durant ces inspections, plusieurs services de l'État, comme la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) vont vérifier que les professionnels respectent les règles et ne mettent pas en danger leurs clients.

"Ils nous informent aussi sur toutes les nouvelles lois. Les textes évoluent tellement vite qu'on ne peut pas suivre", remarque Éric Grivet, le directeur du camping Sandaya Côte de Nacre de Saint-Aubin-sur-Mer, visité dans ce cadre le mardi 28 juillet.

Moins de baigneurs dans la piscine

"On regarde tout ce qui touche à l'alimentaire, comme le respect de la chaîne du froid, l'hygiène de la cuisine, mais aussi tout le matériel mis à disposition, comme les aires de jeux et la laverie. On vérifie que tout soit aux normes", détaille Michèle Euvray, directrice départementale adjointe de la DDPP du Calvados.

Ces opérations sont d'autant plus importantes en cette période de coronavirus. "On s'assure que l'exploitant met en place les mesures nécessaires. Ici, le camping a diminué la fréquentation de la piscine. Cent vingt personnes sont autorisées dans les bassins au lieu de quatre cents", illustre Christophe Lessage, conseiller sport pour la DDCS.

Au total, 200 contrôles comme celui-ci vont avoir lieu partout dans le Calvados d'ici la fin de l'été. Les campings ne sont pas les seuls à recevoir des contrôleurs. Tous les endroits touristiques comme les marchés, les hôtels, les restaurants ou encore les centres équestres peuvent également faire l'objet de ces contrôles interministériels.