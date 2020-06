Badminton (Nationale 2). Les volants restent cloués au sol pour les badistes caennais

Comme bien des championnats sportifs partout dans le pays, c'est une "année blanche" en Nationale 2 qui a été décrétée par la Fédération française de badminton. Engagée dans une lutte pour la montée et un mano a mano avec Flume Ille, l'équipe fanion de Nationale 2 caennaise a donc vu ses efforts et ses espoirs réduits à néant. Désormais, les badistes normands sont tournés vers la saison prochaine, eux qui ont également vu l'annulation pure et simple de leur tournoi national qui aurait dû se tenir le premier week-end de mai. Alors que l'étape de déconfinement du 2 juin dernier a vu de nombreux sports et pratiques reprendre des couleurs, le badminton à Caen reste, à l'heure actuelle, sur le carreau. Le protocole sanitaire gouvernemental prévoit en effet que les gymnases et les agents municipaux dédiés à leur entretien restent momentanément à l'unique destination des groupes scolaires. Si les Conquérants de Caen ont reçu la nouvelle avec déception, ils restent dans l'attente d'évolutions dans l'utilisation d'installations couvertes.