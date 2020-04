Football. Projections des montées, descentes et nouveaux groupes en Normandie

Quelle sont les premières conclusions chiffrées dans le football amateur normand après que la FFF a entériné plusieurs principes ? Le National 1 n'est pas encore soumis à l'arrêt de son championnat, au contraire de toutes les divisions du National 2 aux districts inclus. Le National 2 et le National 3 voient leurs championnats arrêtés à la date du 13 mars et les classements sont calculés au ratio du nombre de points pris par le nombre de matchs joués. Ainsi, on peut d'ores et déjà dire qu'en Nationale 2, Granville et Rouen sont maintenus, Oissel en revanche, devrait être relégué. En Nationale 3, Caen "B" monte, Pacy et Gonfreville sont relégués. Sur ce groupe, une interrogation demeure sur la relégation potentielle de Grand-Quevilly, qui est en lien direct avec la potentielle montée du "meilleur deuxième" des deux groupes de Régionale 1.

Ratio, montées réglementaires et descentes restreintes

En Régionale 1 justement, Bayeux et Romilly devraient monter, si l'on se fie aux calculs imposés par la FFF. Pour ce qui est du cas de l'éventuel meilleur deuxième, Mesnil-Esnard espère, mais rien n'est certain. Sur le plan des relégations en revanche, aucune surprise. Seules les deux équipes classées douzièmes sont reléguées : Douvres (groupe A) et Madrillet (groupe B), en vertu de l'unique descente par groupe imposée par la FFF. En Régionale 2, les quatre champions sont connus ainsi que les quatre relégués, toujours en vertus des nouvelles lois édictées par Noël Le Graët, tout comme en Régionale 3 ou les dix formations "championnes" montent et où les dix formations en position de "lanterne rouge" redescendent vers les Districts. Des Districts qui, eux, envoient 20 équipes au niveau de Ligue qui viendront, de facto, grossir les rangs de la R3.

Nombreux groupes à 13 équipes à venir

Les services de la Ligue de Normandie et des cinq districts de la région sont en visioconférence dès ce jeudi soir 16 avril afin de présenter les simulations de classements et surtout les prévisions de groupes pour la saison 2020-2021, groupes qui verront leurs compositions augmenter nécessairement. La Régionale 1 se jouera dans des groupes de 13 équipes au lieu de douze, la Régionale 2 et une partie de la Régionale 3, pour une saison qui s'annonce d'ores et déjà comme abritant de très nombreuses descentes. Car après cette crise, il faudra bien revenir à la normale et cela passe forcément par des descentes supplémentaires à chaque étage.

- National 1 :



Dans l'attente d'une reprise potentielle, si le championnat ne reprend pas, Avranches et QRM sont maintenus.

- National 2 :

Granville et Rouen se maintiennent, Oissel est relégué.

- National 3 :

Monte : SM Caen "B"

Descendent (2 ou 3) : Gonfreville et Pacy-Menilles (réserve sur Grand-Quevilly)

- Régional 1 :

Montent (2 ou 3) : Bayeux et Romilly (réserve sur Mesnil Esnard)

Descendent (2) : Douvres et Madrillet

- Régional 2 :

Montent (4) : Cherbourg "B", Alençon "B", Mont-Gaillard, Gisors

Descendent (4) : Villedieu, Potigny, St-Nicolas d'Aliermont, FC Eure MS

- Régional 3 :

Montent (10) : Côte des Isles, St-Pair, (Vire "B" ou Thaon), Hérouville, Mortagne, Cap de Caux, Yvetot "B", Houlmoise, Val de Reuil, St-Sébastien

Descendent (10) : Tocqueville, Brécey, Colleville, Muance, Berd'huis, Trefileries "B", Grand Couronne, Ouville, Bonsecours, Gasny

- District : 20 montées en Normandie (7 en Seine Maritime, 4 dans le Calvados, 4 dans la Manche, 2 dans l'Orne et 3 dans l'Eure)

- L2 féminine : Le Havre AC est devant Saint-Etienne au ratio et devrait monter en D1.

- D2 Futsal : Hérouville est meilleur au ratio et devrait monter en D1.

Prévisions de groupe 2020-2021 :

National 3 : 14 équipes

Régional 1 : 26 équipes, soit deux groupes de 13

Régional 2 : 52 équipes, soit quatre groupes à 13

Régional 3 : 124 équipes, soit six groupes à 12 et quatre groupes à 13

*Toutes ces éventualités sont effectuées sur la base de calculs fournie par la FFF, ne sont pas officielles et sont données sous réserve de dispositions administratives contraires.