Granville. Manche îles Express suspend ses rotations avec les îles Anglo-Normandes

Nouvelle conséquence de l'épidémie de coronavirus. Après la Brittany Ferries et ses rotations vers l'Angleterre, c'est Manche îles Express qui arrête, ce mercredi 18 mars, ses trajets entre le département de la Manche et les îles Anglo-Normandes de Jersey, Sercq, Guernesey, Aurigny et Herm. La compagnie a décidé de suspendre les rotations jusqu'au 8 avril. "Tous les clients qui avaient un départ programmé jusqu'au 8 avril bénéficieront d'un report sans frais, valable un an, sur la base d'un avoir de la valeur de leur voyage réservé", indique la compagnie.

Pratique. Une permanence téléphonique est mise en place au 0825 131 050 ; et par mail : info@manch-iles.com