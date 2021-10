Caen. On voit double à La Ficelle

Les gourmands auront leurs galettes ! Au restaurant, La Ficelle on peut déguster la Double Double. Comme son nom l'indique, les ingrédients y sont en double : deux steaks, deux œufs, du lard et de l'emmental. "C'est la galette la plus copieuse de la carte", explique Antony Paysant, le gérant du restaurant, installé depuis 14 ans.

Mais la plus grande particularité des crêpes confectionnées dans l'établissement est leur forme : "Nous faisons des crêpes rectangulaires, que l'on garnit et que l'on referme comme un chausson."