Le Havre. Une nouvelle plateforme logistique

La région du Havre veut devenir une place forte de la logistique en France, avec le développement de trois parcs au pied du pont de Normandie. Le groupe Panhard vient de livrer une plateforme de 48 916 m2 (en quatre cellules) au sein du Parc logistique du Pont de Normandie II (PLPN2). L'entrepôt comprend 6 000 m2 de locaux à température dirigée, 1 982 m2 de bureaux et 836 m2 de locaux techniques. C'est l'entreprise de logistique portuaire Mediaco Vrac qui s'installe. Elle est déjà présente au Havre dans le transit, la douane et la logistique portuaire. Elle compte, parmi ses clients, des entreprises de produits cosmétiques et des exportateurs de vins et spiritueux.

Une attention particulière a été portée au traitement paysager, le projet ayant pour objectifs d'offrir une vision satisfaisante du bâtiment pour les automobilistes empruntant le pont franchissant le Grand canal du Havre. Il fallait également respecter l'environnement, la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine n'étant pas loin. Pour répondre à ces objectifs, le choix des espèces a été validé par un écologue, et les plantes ont été sélectionnées dans des pépinières bénéficiant du label Plante Bleue, certification nationale garantissant que les végétaux ont été produits de manière écoresponsable.