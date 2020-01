Bernières-sur-Mer. Il frappe à coups de barre de fer : quatre mois de prison ferme

Jonathan Séverin, 27 ans, a été condamné le mercredi 15 janvier par le tribunal correctionnel de Caen à quatre mois d'emprisonnement pour violence avec arme. En août 2015, au camping de Bernières, un groupe d'hommes boit verre sur verre. Subitement, le prévenu frappe l'un d'eux à coups de barre de fer. Celui-ci sera grièvement blessé : fracture de la main avec pose d'une broche et plaie au crâne avec douze points de suture. "On était alcoolisé, j'ai vu un couteau suisse dans la main d'un des hommes, je me suis senti menacé, je suis allé chercher la barre de démontage des roues dans la voiture" déclare le prévenu. A l'époque, il n'a été condamné "que quatre fois" pour différents délits. Aujourd'hui, son casier comporte douze mentions avec des peines d'emprisonnement. "Les faits sont d'une grande violence. Dans son malheur, la victime a eu de la chance" constate la procureure qui requiert six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve. Le tribunal ira au-delà. Une audience sur les intérêts civils est renvoyée pour statuer sur l'indemnisation de la victime.