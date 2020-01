Caen. Un magasin 100 % geek rue Saint-Jean

Joris Stempinski, passionné par cet univers, a voulu tenter l'aventure en ouvrant un magasin dédié aux geeks à Caen, "Shop for geek". Il y propose tout un tas d'accessoires en rapport avec les films, les séries, les jeux vidéo et les mangas. Allant "du tablier de cuisine Disney aux figurines de collection" précise-t-il, 1 000 références différentes sont présentes au sein de cette boutique. Les fans de Harry Potter, de Star Wars ou encore de Games of Thrones ne peuvent y trouver que leur bonheur. Il veut faire de cet endroit "le paradis du geek".