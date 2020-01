Humour. Chaunu présente son nouveau spectacle "Oups" à Caen

Il est l'un des plus grands caricaturistes et dessinateurs de presse français. Emmanuel Chaunu, investit ce vendredi l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Il présente sa "revue de presse" très personnelle, où l'actualité est décortiquée à grands coups de crayon et rythmée par un jeu de comédie.

Pratique. Vendredi 10 janvier à 21 heures à l'auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Réservations : 06 87 11 00 35.