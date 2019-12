Canisy. Tempête de 1999 : 300 arbres tombés dans le parc du château

Il y a 20 ans, en décembre 1999, la tempête Lothar avait fait des dégâts considérables, avec des vents soufflant jusqu'à 200 km/h, anéantissant des maisons et mettant au sol le réseau électrique et téléphonique. Plus de 100 000 foyers avaient ainsi été privés d'électricité dans la région pendant plusieurs jours. Les sapeurs-pompiers avaient alors réalisé plus de 6 000 interventions.

Un spectacle de désolation se révélait ainsi au petit matin de ce 26 décembre 1999. Au château de Canisy, près de Saint-Lô, le vaste parc de 37 hectares, datant du XIIIe siècle, avait été dévasté, se souvient Hubert Poisson, le régisseur du château.

Après les opérations de déblaiement du parc, le propriétaire des lieux avait fait appel à un architecte paysagiste américain. Il a repensé, redessiné et recréé des massifs. Il a également créé un arboretum circulaire, apportant de nouvelles essences. Un travail qui aura duré cinq ans.

Un arboretum a été dessiné - Thierry Valoi

Le résultat, visible aujourd'hui, a gommé les affres de cette terrible tempête.