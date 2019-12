Bréauté. Un colis suspect à la gare

Une alerte au colis suspect ce vendredi 13 décembre, vers 9h45, à la gare de Bréauté Beuzeville. Un bagage abandonné a été signalé. Il se trouvait dans un wagon d'un TER entre Le Havre et Rouen. Le wagon en question a été isolé à 700 mètres de la gare. Les 150 voyageurs ont été évacués. Ils ont pu prendre place dans un autre train et reprendre leur trajet vers 11h15. La gendarmerie a fait appel aux démineurs de Caen. Ces derniers ont pu radiographier le sac. Il ne contenait en fait que des vêtements. Tout danger a été rapidement écarté. La circulation ferroviaire n'a pas été perturbée par cette alerte. Il n'a pas été nécessaire, non plus, d'évacuer la gare.

Les moyens déployés n'ont pas été très importants. Sur place se trouvaient des gendarmes, les démineurs et des pompiers. Ces derniers n'étaient qu'au nombre de quatre.