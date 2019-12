Basket  (N1F). Derby de Noël pour Ifs !

Après le derby renversé et remporté contre Le Havre (74/69), les Ifoises enchaînent samedi 14 décembre avec un duel face à La Glacerie. "Le Havre fut incroyable, ça fait du bien, analyse la meneuse Julie Plouhinec. Ça montre ce dont on est capable, il ne faut pas qu'on ait peur de gagner et qu'on prenne confiance en nous maintenant." C'est le moins qu'il faudra aux "Vertes" dans cette confrontation face à des Glacériennes co-leaders et lancées dans leur quête de remontée en Ligue 2.