Caen. Un adolescent tué par arme blanche à la Pierre-Heuzé

De sources policières, un adolescent a perdu la vie samedi 23 novembre, dans le quartier de la Pierre-Heuzé, situé au nord-est de Caen. Selon nos informations, le jeune originaire de Torigini-les-Villes, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Lô, dans la Manche, serait venu avec 700 euros pour acheter du cannabis. La négociation aurait dégénéré. Il a été touché par arme blanche et n'a pas survécu à ses blessures.

Dans le quartier, mardi matin, la plupart des passants ont été mis au courant du drame par la presse. "On ne sait pas grand-chose. Apparemment, ce serait pour une histoire de drogue. Le trafic est connu ici", indique un travailleur du quartier. Les commerçants ne sont pas plus au courant, mais le gérant de la supérette est étonné : "Avant c'était plus compliqué mais depuis quelques années, le quartier est devenu vraiment calme."

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de ce drame et retrouver le ou les auteurs de cette agression.