Seine-Maritime : le ras-le-bol des agriculteurs

L'appel avait été lancé par deux syndicats : la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs. Environ trente agriculteurs se sont élancés, à bord de leur tracteur, le jeudi 3 octobre 2019, vers 20h30, de Montivilliers (Seine-Maritime), direction l'hôtel de ville du Havre. Une mobilisation pour montrer à la population leur ras-le-bol et leur mal-être. Justin Lemaître, administrateur des Jeunes Agriculteurs de Seine-Maritime, était dans le cortège. "On dénonce le bashing permanent. Nous sommes pointés du doigt par une partie de la population. On a l'impression que tout nous retombe dessus. On essaie de faire au mieux notre métier. Et pourtant, on nous accuse sans cesse d'être des pollueurs. On a l'agriculture la plus saine du monde. Et le gouvernement veut instaurer des zones de non-traitement à proximité des habitations concernant les produits phytosanitaires. Cela nous reste en travers de la gorge."



D'autres actions sont à prévoir

Justin Lemaître l'affirme. Il y aura d'autres actions prochainement en Seine-Maritime, mais, les dates n'ont pas encore été fixées. Les agriculteurs veulent se mobiliser pour faire bouger les choses. Par ailleurs, ils sont nombreux à s'inquiéter de leur situation financière.