Énorme contrôle de gendarmerie sur l'autoroute A28

Papiers, alcool, marchandise transportée : une énorme opération de contrôle routier, dans le cadre d'une semaine coordonnées par Europol. C'était durant la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 septembre 2019 sur l'A28, l'autoroute Rouen/Alençon, au niveau de l'Aire des Haras, aux confins de l'Orne et de l'Eure. Cette autoroute n'est pas la plus empruntée, mais elle relie le sud au nord de l'Europe et est donc propice à tous les trafics...

Tous les véhicules qui circulaient dans le sens Nord/Sud de l'A28 ont dû sortir de l'autoroute entre 20h et 23h, et stationner sur un parking. Ils ont alors été contrôlés sur réquisition du Procureur de la République d'Argentan par 37 gendarmes, dont certains spécialisés dans les véhicules volés.

Outre le contrôle de gendarmerie, c'était aussi 10 douaniers venus avec 3 chiens détecteurs de stups, tabac et billets de banque.

Les véhicules ont été reniflés par 3 chiens détecteurs de drogue, tabac, et ... billets de banque. - Eric Mas

Ce contrôle a également mobilisé 3 fonctionnaires des impôts, d'autres de l'Urssaf et de la Dreal pour le contrôle, entre autres, des temps de conduites des chauffeurs de camions.

Les temps de conduite des chauffeurs routiers ont notamment été contrôlés. - Eric Mas

Fin 2018, une même opération avait déjà eu lieu sur cette autoroute. Le colonel Jobert, commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne :

Une soixantaine de personnels ont été mobilisés sur cette opération. - Eric Mas

120 voitures et 30 camions ont été contrôlés, 30 infractions ont été relevées sur les poids lourds dont 2 surcharges. Également une alcoolémie, une conduite sous stups, et 2 automobilistes avec des permis prorogés. Ce type de contrôle est appelé à se multiplier.

