Bilan définitif pour l'Armada de Rouen avec 3,8 millions de visiteurs

Pour la première fois, un chiffrage précis de la fréquentation de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) a été rendu possible cette année grâce à une enquête menée avec l'opérateur téléphonique Orange. Deux zones ont été retenues : une sur le site de l'Armada et une autre autour du centre-ville et de la gare.

Fréquentation historique

Du 6 au 16 juin 2019, 3,8 millions de visiteurs se sont rendus à l'Armada d'après ces données dévoilées jeudi 12 septembre 2019. 92% de la fréquentation touristique provient de France et plus des deux-tiers sont originaires de Normandie. parmi les visiteurs étrangers, figurent au palmarès les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

"Si l'on ajoute les visiteurs de la Grande parade et du défilé des marins, on atteint les 6 millions de visiteurs", souligne Patrick Herr, le président de l'Armada qui rappelle que l'évènement a été "exceptionnel". Sur le deuxième secteur analysé durant l'Armada, 2,9 millions de visiteurs ont fréquenté le centre-ville de Rouen.

Nouvel outil d'analyse

"Avec cet outil téléphonique, on peut savoir quelles sont les populations qui viennent nous voir, à quel moment et comment on peut les travailler pour les inciter à revenir", explique Laurent Bonnaterre, le président de l'office de tourisme de Rouen.

Face au coût modeste de cette étude facturée à 5000 €, l'office de tourisme va désormais faire appel à Orange régulièrement pour avoir des données chiffrées précises sur la fréquentation de la Métropole, au-delà du nombre de personnes qui se présentent à l'accueil de l'office.

Cette étude, baptisée Flux vision, est réalisée à partir des numéros de téléphone des abonnés Orange qui permettent à l'opérateur de tirer des données sur le profil des abonnés et leur location. Sur le même modèle que les études des instituts de sondage, ces chiffres sont ensuite extrapolés selon la population globale.

