Open de Caen : la billetterie est ouverte !

Tendance Ouest a écrit :

3 Jours de Cherbourg : Yannick Martinez vainqueur de la première étape

La 40e édition des 3 Jours de Cherbourg (Manche) a été lancée vendredi 6 septembre 2019 sur les routes du Cotentin avec ses 140 participants. La première étape de la course cycliste au départ de Tourlaville s'est achevée par la montée de la montagne du Roule, à Cherbourg avec une pente à 10%. C'est le coureur de 31 ans Yannick Martinez, du Guidon Chalettois, qui a remporté cette première étape Tourlaville-Cherbourg (156km). La course se poursuit ce samedi 7 septembre 2019 avec une deuxième étape de 157,82 kilomètres au départ de Querqueville à 13h jusqu'à Octeville en passant par les communes de Urville-Nacqueville, Jobourg, Beaumont-Hague, Brix, ou Martinvast... et les paysages magnifiques dans la Hague.

09h55