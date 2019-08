Méditerranée: 85 migrants sur l'Ocean Viking, Richard Gere sur l'Open Arms

Parti de Libye, le petit canot pneumatique avait été signalé jeudi soir à l'Ocean Viking, mais le grand bateau rouge a dû interrompre ses recherches dans la nuit. Ce n'est qu'à la faveur du jour qu'un avion de l'opération européenne Sophia a pu repérer et signaler le canot gris.

Au total, le navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF) a recueilli 85 personnes originaires du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire ou encore du Soudan. Parmi eux, cinq femmes, onze adolescents et quatre enfants dont le plus jeune n'a qu'un an.

"C'était le début de notre troisième jour en mer", a soufflé une jeune femme en montant à bord, tandis que sur la passerelle, les secouristes restaient en alerte, à la recherche d'une autre embarcation partie en même temps que ce canot.

Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui a fait éclater jeudi la coalition populiste en Italie, a immédiatement adressé un courrier au gouvernement de la Norvège, dont le navire bat pavillon.

"L'Italie n'est pas juridiquement tenue, ni disposée à accueillir les immigrés clandestins non identifiés, se trouvant à bord de l'Ocean Viking", a-t-il écrit.

Oslo n'a pas réagi dans l'immédiat, mais le ministre norvégien de la Justice et de l'Immigration, Jøran Kallmyr (droite populiste), a déclaré à la télévision publique que les migrants devaient être "ramenés en Afrique, en Tunisie ou en Libye".

Parallèlement, le ministre italien renvoyait vers l'Espagne les migrants bloqués à bord du navire humanitaire Open Arms, qui fait du sur-place au large de l'île italienne de Lampedusa.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Open Arms a encore recueilli dans les eaux internationales 39 personnes, qui ont rejoint les 121 migrants déjà présents à bord, a tweeté le fondateur de l'ONG du même nom, Oscar Camps.

Vendredi matin, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord pour rencontrer l'équipage et les migrants, dont une trentaine sont mineurs.

Réserves à bord

"Je viens d'arriver depuis Lampedusa, nous avons apporté autant d'eau et de nourriture que possible pour tout le monde à bord", a annoncé l'acteur dans une vidéo diffusée par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms.

"Tout le monde va bien", mais ils ont besoin "de rejoindre un port libre, de descendre du bateau et de commencer une nouvelle vie", a insisté l'acteur, qui doit participer samedi matin à une conférence de presse à Lampedusa.

"J'espère qu'il bronze un peu et qu'il en profite", a raillé M. Salvini à propos de l'acteur, en lui conseillant d'emmener les migrants à Ibiza.

Jeudi, le président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli, a réclamé une "aide urgente et une distribution équitable" des migrants présents à bord de l'Open Arms, dans un courrier adressé au président de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker.

Vendredi, un porte-parole de la Commission européenne a confirmé que, contrairement à de nombreux cas précédents, aucune médiation n'était en cours depuis Bruxelles pour trouver une solution, dans la mesure où aucun pays membre ne l'avait réclamée.

"Nous avons cependant (...) contacté les pays membres pour leur demander de faire preuve de solidarité", a-t-il ajouté.

Le 22 juillet, le président français Emmanuel Macron avait annoncé un accord entre 14 pays européens sur un "mécanisme de solidarité" pour répartir les migrants secourus en Méditerranée, à condition qu'ils débarquent en Italie.

Peu optimiste, Proactiva Open Arms a chargé de provisions son voilier Astral, jusqu'alors resté à quai à Barcelone. Il devait appareiller vendredi soir pour rejoindre l'Open Arms, soit un trajet d'au moins trois jours.

A bord de l'Ocean Viking aussi, les secouristes installaient les migrants pour un séjour risquant de se prolonger.

Chacun a reçu un kit d'urgence préparé par MSF -- vêtements secs, couverture, biscuits protéinés, brosse à dents... -- avant de prendre ses quartiers dans les conteneurs aménagés sur le pont, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes et les enfants.

Leurs parois sont décorées de peintures d'animaux et de dessins. "Quand ils ont vu ça, beaucoup ont souri, ils ont compris que nous n'étions pas un cargo qui passait par hasard mais que nous étions là pour eux", a relevé une responsable de MSF à bord.

