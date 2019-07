Ikea centres à Caen : l'autorisation de construire de nouveau annulée

Après sept ans de combat judiciaire, une nouvelle décision vient de tomber. Vendredi le 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé de nouveau l'autorisation de construire d'Ikea Centres à Fleury-sur-Orne (Calvados), près de Caen.

• Lire aussi. Des recours contre la construction d'Ikea Centres à Caen



L'idée d'Ikea centres était d'ouvrir un gigantesque centre commercial, comprenant 70 boutiques et un hypermarché Auchan, sur 30 000 m2 de surface. Il aurait été adossé à l'actuel magasin d'ameublement Ikea, sorti de terre en 2011.

Un feuilleton juridique sans fin

Il n'en sera finalement pas question. La décision de justice demande que la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) "reconsidère le danger que ce projet peut avoir sur le centre-ville de Caen", explique Sylvie Orcier, présidente des vitrines de Caen.

• Lire aussi. La fronde contre Ikea Centres s'organise à Caen



"Le permis de construire du CNAC ne respecte par le schéma de cohérence territorial", poursuit-elle. Fin du feuilleton juridique ? Pas vraiment. Ikea Centres peut encore contester la décision devant le Conseil d'État, ou bien présenter une nouvelle copie. Du côté des commerçants du centre-ville, cette décision reste tout de même une bonne nouvelle.

"Le commerce a évolué. Ces énormes zones ne sont plus forcément attendues. Les gens veulent revenir vers des choses plus mesurées. On peut créer de l'emploi autrement qu'en créant d'énormes zones commerciales", conclut Sylvie Orcier.

Le projet Ikea Centres de nouveau retoqué par la justice. - Archives

A LIRE AUSSI.

Zone commerciale Ikea à Caen : le Conseil d'État retoque le dossier

Energique et parcimonieux, Ingvar Kamprad, fondateur de l'empire Ikea, est mort