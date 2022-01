Euro 2012 : La France vers les quarts et le verdict du groupe A

Il fallait avoir les nerfs solides hier, vendredi 15 juin devant le match entre l'Ukraine et la France. Après quelques minutes seulement l'arbitre interrompt le jeu en raison de l'orage. Il ne reprend que 58 minutes plus tard. La France prend alors le match par le bon bout, mais manque de nombreuses occasions d'ouvrir le score, notamment par l'intermédiaire de Ménez.

Malgré sa domination, elle n'est pas à l'abri d'un contre ukrainien. Mais la première mi-temps s'achève sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les Bleus repartent sur le même rythme. Et à la 53e minute, c'est la libération. Ménez servi sur le côté droit de la surface de réparation repique vers le centre, frappe et trompe le gardien ukrainien. Trois minutes plus tard après un travail de Benzéma aux abords de la surface ukrainienne, ce dernier sert Cabaye plein axe. L'ancien Lillois marque d'un plat du pied.

La France presque qualifiée

La France remporte son match et prend la tête de son groupe, car dans le même temps l'Angleterre a battu les Suédois sur le score de 3 buts à 2. La France est donc première avec 4 points a égalité de points avec l'Angleterre. l'Ukraine est 3e avec 3 points. La Suède a 0 points et est éliminée de l'Euro.

Un simple match nul contre la Suède mardi prochain permettrait à la France de se qualifier. Elle pourrait même se permettre de perdre si dans le même temps, l'Ukraine ne gagne pas.

Aujourd'hui, place au 3e et dernier tour du groupe A. Qui de la Russie, de la Grèce, de la Pologne ou de la République Tchèque se qualifiera pour les quarts de finale ?

La Grèce sera opposée à la Russie, alors que la République Tchèque affrontera la Pologne.