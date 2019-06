Rouen : un avenir pour l'ancien cinéma Le Melville

Un même nom pour deux choses tout à fait différentes. S'il est fermé et laissé pratiquement à l'abandon depuis 2014, Le Melville est toujours un symbole aujourd'hui pour les amoureux de cinéma à Rouen (Seine-Maritime). Lorsque l'on passe devant son hall, qui sert souvent de protection contre les intempéries à des sans-abri, rue du Général-Leclerc, il est encore possible d'y trouver des affiches de films, qui se ternissent doucement. Cela est amené à changer rapidement.

19 appartements haut de gamme

Après des années de doutes, de tentatives de reprise de la salle d'art et essai et d'attente, une décision définitive a finalement été prise. Il suffit de se promener dans la rue de la Tour de Beurre pour s'en assurer. Les permis de construire placardés l'affirment haut et fort : l'ancienne salle de cinéma sera bientôt remplacée par des logements et un commerce.

• Lire aussi. Et si les Indépendants redonnaient vie au Melville ?



Le promoteur immobilier derrière ce projet, Cap Horn, commence d'ailleurs à en faire la publicité dans la presse locale et sur son site Internet. Comme le petit complexe de salles obscures, la nouvelle résidence sera baptisée Le Melville. À deux pas de la cathédrale, l'entreprise qui commence à commercialiser ce produit promet "des appartements haut de gamme" allant "du deux pièces au grand quatre pièces". Dans le détail, les 19 appartements proposés iront de 42 à 133m² et ils seront vendus à partir de 199 000€. Alors que de gros travaux devront être entrepris pour réhabiliter l'ancien cinéma, le promoteur annonce une livraison possible au cours de l'année 2021.

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen