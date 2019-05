Enzo Cantagallo et Gaetan Richard poursuivent chez les Dragons

Tendance Ouest a écrit :

Métropole de Rouen : un fonds de soutien pour la santé

La Métropole de Rouen (Seine-Maritime) a créé, lundi 27 mai 2019, un fonds de soutien pour aider à l'implantation de maisons de santé pluridisciplinaires et de pôles de santé libéraux et ambulatoires. Il est doté d'1,2 million d'euros pour financer la construction ou la réhabilitation de bâtiment pour accueillir ces structures jusqu'en 2022 (dans la limite de 300 000 euros par projet). Le but étant d'améliorer le maillage des professionnels de santé à travers la Métropole. Sept communes prioritaires ont été identifiées : Cléon, Elbeuf, Le Houlme, Le Petit-Quevilly, Le Trait, Oissel et Petit-Couronne.

18h24