Run In Mont-Saint-Michel : Moses M'Warur et Fatih Kipsum remportent le marathon 2019

Ils étaient près de 5000 à s'élancer ce dimanche matin 26 mai 2019 depuis Cancale (Bretagne) pour défier les 42,195 kilomètres de la 22e édition du marathon du Mont-Saint-Michel pour clore le Run In Mont-Saint-Michel 2019. Dans une course marquée par le retour des spécialistes africains et africaines, les débats ont rapidement été pris en main par le Kenya.

Chez les hommes, un trio se détache sans attendre avec M'Warur, Kilplimo et N'Geno. Les trois coureurs qui comptent un record personnel à 2h11 impriment un rythme soutenu et il faut attendre le 36e kilomètre pour que Isaac N'Geno lâche prise et laisse Moses M'Warur et Stephen Kiplimo s'expliquer pour la victoire finale. C'est finalement Moses M'Warur qui s'impose dans les derniers hectomètres en 2 heures 17 minutes et 17 secondes, reléguant son compagnon de route à quinze secondes.

Le Kenya redevient roi au pied de la Merveille

Chez les dames, le schéma de course a été le même que pour les hommes. D'entrée de course, les deux stars africaines la Kenyanne Fatih Kipsum et l'Éthiopienne Gedamnesh Mekuanent s'extirpent de la masse et filent à une allure que les amateurs ne peuvent suivre. En parfaite symbiose, les deux dames avalent les kilomètres sans jamais baisser de rythme et vont même jusqu'à signer un superbe sprint pour la victoire qui revient finalement à Fatih Kipsum en 2h42'31'' pour deux secondes face à sa rivale, cette dernière signant tout de même son record sur la distance. Notez que le Duo Marathon a été quant à lui remporté par des locaux, les deux frères Ruel Guillaume et Pierre-Antoine de Coutances (Manche).

Classement Hommes :

1- Moses M'Warur (Kenya) : 2h17'17'' ; 2- Stephen Kiplimo (Kenya) 2h17'31'', 3- Isaac N'Geno (Kenya) : 2h19'40''

Classement Femmes :

1- Fatih Kipsum (Kenya) 2h42'31'' , 2- Ge'damnesh Mekuanent (Ethiopie) 2h42'33''