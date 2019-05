Retour sur les Rencontres V.I.P avec Lautner et Trois Cafés Gourmands au Casino de Cabourg. 

Ce mardi 21 mai 2019, plus de 200 auditeurs sont invités par Tendance Ouest pour assister aux Rencontres VIP au cœur du Casino Partouche de Cabourg, face à la plage de la capitale des amoureux, le long de la promenade Marcel Proust.

À 20h30, les premières notes sortent des instruments du groupe normand Saint-Hilaire qui recherche actuellement des enfants pour le tournage de son prochain clip cet été. Le duo Lautner, vu dans The Voice et Destination Eurovision monte ensuite sur scène, pour chanter "Par amour" mais aussi un titre inédit "Papa" qu'ils interprètent pour la toute première fois face au public. Le groupe est actuellement en studio et sera présent sur la scène du Tendance Live, le vendredi 14 juin à Granville.

Puis arrive le groupe Trois Cafés Gourmands, le groupe est en pleine tournée (+ de 80 dates) et ils sont le lendemain à Barcelone. Mylène, Sébastien et Jérémy sont acclamés par le public ainsi que les 3 autres musiciens qui les accompagnent sur scène à Cabourg et en tournée. Le trio livre une prestation ensoleillée, chaleureuse, dynamique, proposant autant d'investissement, de joie, de danse aux 230 spectateurs que devant 5 ou 10 000 personnes. Ils déclarent à la fin de leur prestation de 8 titres "cela nous fait du bien aussi de retrouver l'ambiance des petites salles" avant de remercier le public normand "vous avez l'air assez chaud" déclare Mylène à la fin du premier titre, mais aussi Tendance Ouest pour le soutien au groupe Trois Cafés Gourmands depuis la fin du printemps 2018, avant de vendre plus de 250 000 albums et de réaliser plus de 117 millions de vues sur YouTube. Trois Cafés Gourmands préfère se concentrer sur le concret, le contact, l'humain.

Retrouvez Trois Cafés Gourmands au Zénith de Caen, le jeudi 28 novembre 2019 et au Zénith de Rouen, le vendredi 6 décembre 2019, quelques jours après leur premier Olympia.

