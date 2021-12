"Need for Speed" passe au cinéma

Lancée, il y a près de vingt ans, en 1994, la franchise Need for Speed n'a jamais pris le parti du réalisme, au contraire de Gran Turismo ou Forza Motorsport, pour proposer des courses endiablées aux amateurs, passant des consoles 3DO jusqu'à la 3DS. Plusieurs studios, Paramount en tête, seraient intéressés pour s’associer au projet, annoncé dans la lignée de Fast and Furious.

Autrefois cantonné à l’enchaînement de courses illégales, Need for Speed s’est récemment étoffé sur le plan scénaristique avec la sortie de Need for Speed : The Run fin 2011. Une véritable intrigue y place le joueur dans la peau d’un pilote cherchant à rallier San Francisco à New York, avec la police et la mafia aux trousses.

Need for Speed témoigne encore de l’amour d’Hollywood pour le jeu vidéo. Après Prince of Persia, Hitman, Silent Hill ou encore Resident Evil, Assassin’s Creed, Mass Effect, Dead Space ainsi que Bioshock sont en attente d’adaptations grand écran.