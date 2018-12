Bien choisir son sapin de Noël en 2018 !

Le choix d'un sapin de Noël s'effectue entre un sapin artificiel, réutilisable chaque année, ou entre un sapin naturel qui peut avoir des racines ou non.

Artificiel ou naturel

Les modèles de sapins artificiels sont multiples aussi bien en termes de dimensions et de couleurs pour qu'il s'adapte à votre habitation et à votre décoration.

Le sapin naturel se décline, lui, en plusieurs versions. Les trois les plus courantes et les plus vendues sont : l'épicéa, le Nordmann ou le Nobilis. L'épicéa, le sapin de Noël traditionnel, "possède de longues aiguilles et est très odorant mais de longévité courte", détaille Emmanuel Vitis, vendeur de sapins à Barentin (Seine-Maritime).

Plébiscité depuis quelques années, le Nordmann a des aiguilles "molles et denses et résiste longtemps mais est peu odorant". Le Nobilis possède, lui, de longues aiguilles bleutées, dure longtemps et dégage une agréable odeur.

"Le Nobilis est certainement le meilleur choix mais bien sûr d'un prix plus élevé, poursuit Emmanuel Vitis. Une astuce : avec le Nordmann peu odorant, on peut suspendre des bâtonnets qui dégagent une odeur boisée et viennent compléter cette atmosphère de Noël."

Les sapins floqués

Il existe également des sapins naturels "floqués" pour imiter la neige, et des "givrés" avec des paillettes.

Les sapins naturels "givrés" sont aussi tendance. - Christian Pedron

Quant aux choix d'un sapin en pot, Emmanuel Vitis précise : "Le choix de racines ou non se fait en fonction de l'utilisation future. Les racines permettent de replanter le sapin, encore faut-il avoir un espace dédié et savoir que ça ne prend pas toujours".

Si vous optez pour un sapin coupé, il existe des pieds vendus à part et qui "peuvent être en bois ou métal", ajoute Emmanuel Vitis.