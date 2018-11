Alençon : l'exceptionnel voile de mariée présenté

Ça y est, il est arrivé ! L'exceptionnel voile de mariée de 7 mètres carrés en dentelle au point d'Alençon a pris place dans le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, à Alençon (Orne). Une centaine d'invités, mécènes de cette opération, l'ont découvert vendredi soir 30 novembre 2018.

400 ans d'histoire en deux mois

C'est un mail d'une experte en dentelle, le jeudi 28 juin 2018, signalant cette vente aux enchères, qui a déclenché une véritable mobilisation à Alençon. Tout est allé très vite, a rappelé le président de la Communauté Urbaine d'Alençon Ahamada Dibo. En pleine période de congés, quand on sait le temps qu'il faut pour mobiliser une dotation par une collectivité…

Larmes de joie en octobre 2018

On pensait cette acquisition impossible, alors on l'a fait souligne Marie-Noëlle Charuel, présidente de l'association La Dentelle au point d'Alençon, rappelant les rendez-vous pour mobiliser tous les élus, le lancement d'une souscription. Rappelant aussi son émotion, quand Alençon a pu s'aligner financièrement et remporter la vente chez Drouot.

Le public peut désormais découvrir ce voile dans le musée des Beaux-Arts et de la dentelle, à Alençon (Orne). - Eric Mas

Plaisir inouï des yeux

Ce voile de mariée c'est un nouveau trésor pour le musée, explique sa conservatrice Johanna Mauboussin. C'est un savoir-faire né dans l'Orne il y a 400 ans, on y retrouve tout ce que les dentellières d'Alençon savaient faire : bride, réseaux, ce voile c'est une page encyclopédique.

L'aventure continue…

L'acquisition de ce voile de mariée qui a nécessité 500 000 heures de travail n'est pas une finalité. Il faut désormais découvrir son histoire. Qui l'a commandé. Qui l'a réalisé. À l'époque, il y avait 8 000 dentellières dans l'Orne…