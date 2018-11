Handball : Caen en déplacement à Limoges

Tendance Ouest a écrit :

Tennis de table : Rouen reste sur le podium de Pro AM

Le mardi 27 novembre 2018, le SPO Rouen tennis de table (Seine-Maritime) a réalisé une belle performance en battant Villeuneuve. Une équipe mal classée mais qui compte deux anciens champions de France dans ses rangs. Pas suffisant pour impressionner Emmanuel Lebesson, Enzo Angles et Robert Gardos, vainqueurs par trois matches à un. Au classement, le SPO cumule maintenant 15 points et garde la 3e place de Pro AM avant d'affronter Istres le mardi 11 décembre 2018.

09h39