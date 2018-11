Du vin et de la bonne humeur à Caen

Depuis 36 ans, Le Bistrot Le Celtic anime la Rue de Falaise à Caen (calvados) avec son ambiance conviviale et chaleureuse. Patrick Fortin propose une sélection de vins en vente à emporter, des vins de Touraine, de Bordeaux ou encore de Bourgogne. Depuis plus de 10 ans, ce passionné a affiné sa sélection pour proposer des vins de qualité produits par des petits viticulteurs. Le Celtic se distingue également par son ambiance volontairement décalée, un endroit où les clients se sentent comme chez eux. Patrick les invite à apporter leur propre nourriture et propose même de réchauffer les plats apportés par les clients qui souhaitent déjeuner sur place. " Avec mon toaster, je réchauffe tout ! Et j'ai même ma spécialité, des chips grillées très convoitées… ", s'amuse Patrick, un Caennais à la joie de vivre résolument communicative. Dans mon bistrot " On y fait la fête ! Il n'est pas rare que Le Celtic se transforme en piste de danse et ici les DJs ce sont mes clients ! Chacun met la musique qu'il souhaite ! ", explique Patrick.

Pratique. Le Celtic, 88 rue de Falaise, 14 000 Caen. 02.31.52.14.72. Ouvert du Lundi au Samedi.