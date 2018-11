Gilets jaunes : le point sur les actions ce lundi matin en Seine-Maritime

Les "gilets jaunes" sont de nouveau mobilisés sur les routes de Seine-Maritime ce lundi 19 novembre 2018.

Secteur du Havre

Dans le secteur du Havre, il y a trois principaux points de blocages

• boulevard de Leningrad, près du Stade Océane

• au niveau de l'aéroport d'Octeville

• au pont de Tancarville



#Pont de Tancarville Très filtrant sens 27-76-3 kms bouchons sur A13 côté 76# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Le pont de Brotonne, à Caudebec-en-Caux est également impacté. En revanche, le pont de Normandie est ouvert indiquent la gendarmerie de Seine-Maritime.

Secteur de Dieppe

Dans le secteur de Dieppe, c'est au niveau du rond-point des Canadiens, près d'Auchan, et à celui plus à l'Est d'Euro Channel qu'il y a des barrages.

Les gilets jaunes sont aussi présents sur la D485, au niveau d'Arques-la-Bataille.

#Eu-Dieppe D925 bouchon en formation# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Pays de Caux

Des barrages filtrants sont aussi mis en place au niveau du rond-point près du McDonald's de Barentin.

A Yvetot, le barrage filtrant est situé au rond-point du Leclerc.

Une opération "péage gratuit" est organisée à Yerville

#07h45##A29 échangeur 9 Yerville Opération péage gratuit##Yvetot Rond point Leclerc Barrage filtrant##Barentin Rond point Mac Donald Barrage très filtrant# — @gendarmerie 76 - Normandie / Seine-Maritime. (@gendarmerie076) 19 novembre 2018

Un barrage filtrant est aussi mis en place sur le D926, à Fauville-en-Caux, dans le sens Fécamp vers Fauville. Un autre sur la D929, à Grémonville, où 80 camions étaient déjà bloqués à 8 h 30.

Pays de Bray

Un barrage filtrant perturbe aussi la circulation à Forges-les-Eaux, au rond-point Le Fossé.

Secteur de Rouen

Près de Rouen, c'est au rond-point des Vaches, au sud de Saint-Etienne-du-Rouvray, qu'il y a de nouveaux barrages filtrants. La police annonce aussi un barrage au rond-point de la Motte.

#Manifestation19nov Présence #GiletsJaunes rond-point de la Motte @Rouen et des Vaches à #SaintEtienneDuRouvray Circulation très difficile

Soyez prudents ! — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 19 novembre 2018

Les gilets jaunes sont aussi mobilisés aux rond-points autour du centre commercial Carrefour à Tourville-la-Rivière.

Plus d'informations à venir.

