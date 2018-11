Mickey Mouse est Normand et fête ses 90 ans !

Ce n'est pas une légende, Walt Disney est bel et bien originaire de Normandie et plus particulièrement d'Isigny-sur mer dans le Calvados. C'est une histoire qui remonte à l'époque de Guillaume le Conquérant. Les descendants de Walt, Hugues et Robert Suhard, se sont battus aux côtés du Duc de Normandie, notamment lors de la bataille d'Hastings. Leurs bravoures n'ont pas laissé insensible le nouveau Roi d'Angleterre qui les dota de terres sur le territoire Britannique. Arrivé en Angleterre, le nom de la famille originaire d'Isigny fut tout naturellement anglicisé en Disney. Aujourd'hui encore Disney reste affilié à la Normandie de par le blason familial, inspiré des armes Normandes, que l'on peut retrouver à l'entrée des parcs Disney en Californie et en Floride. Le beurre et la crème servis dans les restaurants et hôtel Disneyland Paris proviennent également d'Isigny-sur-Mer.

C'est donc tout naturellement que des festivités sont organisées ce week-end à Isigny-sur-Mer, en hommage à Mickey Mouse qui apparaissait pour la première fois à l'écran le 18 novembre 1928 dans l'épisode "Steambot Willie".

Le détail des hommages et animations qui se dérouleront ce week-end à Isigny-sur-Mer :

Samedi 17 novembre 2018

14 h 00 à 17 h 00 :

Séance photo costumée avec décor surprise

Salle entrée des caves aile droite de la Mairie

17 h 00 à 17 h 45 :

ciné concert (projection de courts-métrages de Disney "Alice comédies") accompagné en direct par des élèves de l'école de musique intercommunale au piano.

Cinéma Le Club - Gratuit - Réservation à la Mairie

18 h 00 :

projection de "La Reine des Neiges"

Cinéma Le Club - Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif unique (3,10 €) pour les + de 16 ans

Dimanche 18 novembre 2018

11 h 00 :

inauguration et visite de l'espace d'exposition de collection de Madame ADAM

Rez-de-Chaussée aile gauche de la Mairie

15 h 00 à 16 h 00 :

Balade costumée en musique et lâcher de ballons dans les jardins Disney

16 h 00 à 17 h 00 :

goûter offert par les boulangers-pâtissiers d'Isigny

salle de La Gabare à droite de la Mairie

17 h 00 à 18 h 00 :

conférence animée et chantée "De Oswald à Mickey"

Cinéma Le Club - Gratuit - Réservation à la Mairie