Grace Kelly dans la boîte à musique du 12 novembre

L'actrice américaine Grace Kelly devenue princesse Grace de Monaco après son mariage avec le prince Rainier, aurait eu 89 ans aujourd'hui. L'un des premiers succès de Mika porte le nom de celle qui fut l'une des premières grandes stars du cinéma parlant et l'égérie d'Alfred Hitchock. Une chanson extraite du premier album de Mika, Life in Cartoon motion, en 2007. Un titre dans lequel le chanteur évoque aussi un chanteur à qui il a été souvent comparé, un certain Freddie Mercury.