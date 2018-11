Football (Ligue 1) : Caen prend un bon point à Bordeaux 

Le match.

La sécurité permet de retrouver la confiance, Fabien Mercadal et ses joueurs ont développé le principe à la lettre, d'entrée de jeu à Bordeaux. Calés dans un système de jeu en 4-1-4-1 voué à protéger Samba avec deux lignes de quatre joueurs devant le portier normand, les protégés du président Sergent ne concèdent que peu de situation à des Bordelais globalement dominateurs. La plus grosse situation de cette première période intervient à la 38e minute de jeu quand sur un centre de Kalu, Kamano expédie une superbe volée qui vient mourir au raz du poteau de Samba. Côté Caennais, la faute à un déchet technique bien au-delà de la moyenne acceptable, pas la moindre situation de but ne vient contrarier Costil sur sa ligne de but, jusqu'à la pause.

Une seconde période aboutie pour Caen, Samba décisif

Le retour des vestiaires marque une prise de jeu caennaise. Et les occasions ne tardent pas puisque Costil doit intervenir devant Beauvue et surtout Djiku (55e, 56e). Ricardo décide alors de faire entrer deux attaquants. L'effet est immédiat puisque Bordeaux reprend le contrôle des opération dans le jeu. Mais en contre, Caen continue de vouloir piquer, Sankoh ne cadrant pas sa tête (69e). Les minutes filent et Bordeaux tente son va-tout dans les derniers instant, les Girondins pensant même aller arracher les trois points au bout du temps additionnel mais Samba signe la parade du match devant Kamano (90+3) permettant aux siens de préserver un point mérité.

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Arbitre : M. Rainville

Avertissements : Bordeaux : Palencia (19e), Lerager (28e), Kamano (43e), Tchouameni (54e), Caen : Sankoh (21e), M'Bengue (30e), Guilbert (43e)

BORDEAUX : Costil (cap), Palencia, Koundé, Pablo, Poundjé, Otavio, Tchouameni (Vada 71e), Lerager, Kalu (De Préville 59e), Briand (Cornelius 59e), Kamano, entr : Ricardo

CAEN : Samba, Gradit, Guilbert, Djiku, M'Bengue, Sankoh (Ninga 82e), Oniangue (cap), Khaoui (Tchokounté 62e), Fajr, Beauvue, Crivelli (Armougom 75e), entr : Fabien Mercadal