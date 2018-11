Votre horoscope signe par signe du lundi 5 novembre

Bélier

Il y a des tandems qui ne peuvent qu'échouer. On demande de vous allier en vue d'un travail de groupe. Le binôme ne tiendra pas. Il manque un dénominateur commun.

Taureau

Vous vous sentez manipulé. Rien n'avance comme vous le désirez. Vous n'avez pas la liberté d'action nécessaire. Vous afficherez assez haut votre susceptibilité et c'est bien compréhensible.

Gémeaux

Vous avez l'air soucieux. Vous avez le regard qui se perd. Vous avez peur de ne pas pouvoir assumer certains évènements à venir Chaque chose en son temps et un peu de méthode.

Cancer

Vous rêvez pour votre progéniture d'études brillantes et vous vous emploierez à mettre du zèle là où il en manque et favoriser un cadre de calme et d'étude c'est essentiel.

Lion

Journée de travail harassant, ça ne vous fait pas peur. Vous savez très bien vous entourer et vous avez un charisme, des compétences. L'essentiel sera bouclé ce soir.

Vierge

Vous êtes un esprit indépendant et savez particulièrement bien interrompre celui qui tente d'exercer la plus petite pression sur vous. C'est sans appel.

Balance

Vous avez l'art et la manière d'obtenir ce que vous désirez. Sans barguigner, on accédera à vos demandes. Aujourd'hui est une date qui ressemble à une corne d'abondance.

Scorpion

Quelques débats font rage. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe réellement. Aucune indulgence, ça hurle de tous les côtés. Vous avez raison de chercher une base de repli.

Sagittaire

Petites polémiques sous forme de pétard mouillé. Le monde continuera de tourner. Rien de magique, d'enthousiaste. Encore du temps de perdu.

Capricorne

Vous sortirez du silence. Vous serez amené à livrer vos impressions, vos ambitions et les réalisations. Vous en avez parcouru du chemin tout en faisant preuve de la plus grande discrétion.

Verseau

Vous souhaitez mettre le cap vers des contrées lointaines. Qu'importe la destination. Voilà le sentiment que renforce votre détermination du moment.

Poissons

Infatigable, indomptable, vous êtes une force de la vie et aujourd'hui vous rentrerez les griffes pour vivre de grands moments de tendresse.