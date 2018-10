Bonne table à Rouen : la pizzeria de la cathédrale

La petite enseigne ne paye pas de mine, place de la Haute Vieille Tour à Rouen (Seine-Maritime), à deux pas de la cathédrale : une petite devanture avec une grande vitrine. Lorsque vous poussez la porte, vos sens sont tout de suite mis en éveil par l'odeur de pâte chaude, de sauce tomate et de fromage fondu. Les couleurs, vert et orange, évoquent la Provence, ce qui est confirmé par les oliviers et les cigales dans les assiettes jaunes, déjà dressées sur les quelques tables qui permettent tout de même de déjeuner sur place dans la petite et unique salle.

Parenthèse italienne

À la carte, les grands classiques de la pizza à l'italienne, de la Margherita à la Bolognaise en passant par la Calzone. Un large choix en base tomate mais aussi, Normandie oblige, en base crème. Je me lance sur la pizza du chef qui m'est servie en quelques minutes, avec tout ce qu'on peut attendre d'une pizza à l'italienne : la pâte est fine et croustillante, la garniture généreuse avec jambon fumé, lardons, olives, pommes de terre, mozzarella et cheddar. "Tous les produits viennent d'Italie", assure la cheffe. La taille, médium en ce qui me concerne, suffit largement à combler mon appétit.

Il me reste encore un peu de place pour un dessert : un tiramisu maison, léger et onctueux qui vient parfaitement boucler la boucle de cette parenthèse italienne. Le tout avec une boisson assure un repas rapide, satisfaisant et avec un très bon rapport qualité/prix : 15 euros en l'occurrence. À essayer sur place ou en livraison.

Pizzeria de la cathédrale, 29 Place de la Haute Vieille Tour à Rouen. Tel. 09 83 26 25 26