Près de Rouen, la Grande guerre en petit format dans un spectacle

À l'aide de terreau, de persil ou encore de clous rouillés, les artistes de la compagnie Hotel modern servis par une imagination débridée racontent l'horreur de la guerre en construisant en live un décor miniature en constante évolution.

Ce spectacle très original est présenté au Rive gauche à l'occasion des commémorations. Le compositeur Arthur Sauer qui collabore avec la troupe sur ce projet nous parle de ce spectacle :

Comment avez-vous commencé à collaborer avec la compagnie ?

"C'est grâce à Herman Helle que j'ai commencé à travailler avec la compagnie sur une performance musicale et poétique. La Grande guerre est ma deuxième collaboration avec la troupe et le travail qui m'était imparti changeait radicalement. Herman en tant qu'architecte de formation a une véritable passion pour la maquette. Sur ce projet il propose de créer un paysage vivant, un champ de bataille en miniature, qui évolue au fil du spectacle jusqu'à être défiguré par les bombes. Cette animation est filmée et diffusée simultanément sur grand écran. Pour cette animation en live je devais composer une bande originale comme j'aurai pu le faire pour un film."

Quel type de partition avez-vous composé pour ce spectacle ?

"La Première Guerre est une guerre technologique : c'est l'apparition de nouvelles armes comme les tanks, les mitraillettes, les avions allemands. Il fallait que la bande-son restitue l'ambiance sonore provoquée par cette nouvelle technologie sur les champs de bataille. Pour créer cette atmosphère je me suis constitué une bibliothèque de sons dans laquelle j'ai puisé. Il y a donc des sons authentiques issus de captations réelles mais je tenais aussi à laisser au spectateur une part d'imaginaire."

Ce spectacle inspiré par des récits de guerre nous plonge au cœur des champs de bataille. - Herman Helle

"Le son produit doit être un support à l'imagination, alors j'utilise aussi des systèmes électroniques pour évoquer le bruit d'un bois qui brûle, j'entrechoque des coques de noix de coco pour imiter les bruits des sabots d'un cheval ou encore j'enregistre des bruits de gomme pour suggérer la croissance en accéléré d'un arbre. Il y a beaucoup d'effets sonores qui sont amusants surtout au début du spectacle mais la tension monte crescendo avec cette partition."

Quelles ont été vos sources d'inspiration pour concevoir ce spectacle ?

"Nous avons commencé par lire beaucoup de témoignages de soldats écrits entre 1914 et 1920. Ce qui nous surprend souvent à la lecture de ces lettres de soldats c'est qu'on parle de leur quotidien tout en gommant l'atrocité de la guerre. Nous avons choisi en particulier de raconter la guerre à travers les yeux de l'un d'eux : Prosper, qui écrit à sa mère. Enfin, pour nous aider à retranscrire de manière la plus authentique possible l'horreur de la guerre il nous a semblé indispensable de visiter les champs de Bataille : Péronne, Douaumont et Verdun. Il nous aura fallu un an et demi pour faire aboutir ce projet et c'est en 2001 que le spectacle a vu le jour. Depuis, son succès ne se dément pas."

Pratique. Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 à 20h30 au Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. De 10 à 20€. Tél. 02 32 91 94 94