[PHOTOS] Rassemblement échauffé entre anti et pro-migrants à Ouistreham

300 personnes se sont rassemblées sur l'esplanade Alexandre Lofi, à Ouistreham (Calvados), ce samedi 27 octobre à 13h30, à propos de la problématique de l'accueil des migrants. Une cinquantaine de personnes a répondu à un appel au rassemblement lancé par le parti de France, parti d'extrême droite opposé à l'accueil des migrants. Face à eux, 250 personnes, regroupant habitants de Ouistreham, syndicats, collectifs citoyens, et partis politiques de gauche. Ces derniers sont venus faire front et manifester leur opposition. Pas moins de 30 à 40 policiers ont séparé les deux rangs.

Les défenseurs de l'accueil des migrants à la lumière des fumigènes. - Maëlig Louesdon

Dans une ambiance houleuse, les "anti" et les "pro" ont échangé des slogans et paroles vives, parfois dans un nuage de fumigènes.

Moins nombreux que leurs opposants, les "anti" ont décrit la situation comme "une invasion subie par la France", et ont demandé aux autorités de "ramasser tous les migrants pour les expulser immédiatement".

Face à face houleux à #Ouistreham entre pros et antis migrants. Plus de 250 personnes et un fort dispositif policier ! #Normandie @tendanceouest pic.twitter.com/CWUOsnuRBk