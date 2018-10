Un nouveau contrat d'objectifs pour l'ENSM

Le contrat d'objectifs et de performance 2018-2022 de l'École nationale supérieure maritime (ENSM) a été signé jeudi 25 octobre 2018 entre les ministres François de Rugy (transition écologique) et Élisabeth Borne (transports) et Hervé Mouliner, le président de l'école. Il s'agit de moderniser et réorganiser l'établissement en fixant ses orientations pour les années à venir.

Quatre axes prioritaires ont été définis :

• Répondre aux besoins des acteurs de l'économie

• Affirmer l'ENSM comme une école de référence internationale

• Positionner l'ENSM comme un pôle d'expertise et d'excellence en matière d'enseignement et de recherche

• Consolider l'organisation et mettre en œuvre des outils de gestion interne



Former les futurs commandants

Placée sous la tutelle de la direction des affaires maritimes au sein du ministère de la transition écologique, l'ENSM forme les femmes et les hommes qui seront aux commandes des grands navires de commerce. Il existe quatre centres : Le Havre (Seine-Maritime), Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Nantes (Loire-Atlantique) et Marseille (Bouches-du-Rhône). L'ENSM accueille environ 1 200 élèves en formation initiale et professionnelle.