Manche : devenez les sentinelles du littoral avec Vigie des Havres

Vigie des Havres est un réseau de bénévoles au service du littoral. Un site internet permet de signaler un événement survenu sur l'estran ou en mer… échouage d'oiseaux ou d'animaux marins, espèce rare, invasion de certaines espèces de méduses, ou constater l'érosion dunaire.

Que vous soyez professionnel de la mer ou promeneur, si vous observez quelque chose d'anormal voire d'insolite, vous pouvez, avec photos publier vos observations sur le site pensé et réalisé par Jérémy Lefebvre, animateur nature au sein de l'association Avril dans la Manche

Ces observations sont également en cas de besoin ou de nécessité sanitaire par exemple, transmises aux structures compétentes, que ce soit les communes, ou l'Agence Régionale de Santé

Ce site, Vigie des Havres, répertorie les observations entre Agon-Coutainville et Bricqueville-sur-Mer (Manche), il a été financé par l'Agence de l'eau, le Conseil départemental de la Manche, la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et huit communes du littoral.