Un Iphone XS  à gagner avec Tendance Ouest!

Jusqu'au 2 novembre 2018, jouez avec Tendance Ouest et gagnez un Iphone XS!

Gagnez la version argent avec 256Go de stockage, un cadeau de 1300€!

Un écran Super Retina. Un Face ID encore plus rapide. La puce la plus intelligente et la plus puissante jamais intégrée à un smartphone. Et un double appareil photo d'avant‑garde. L'iPhone XS, c'est tout ce que vous aimez dans l'iPhone. Poussé à l'extrême.

Écran Super Retina HD

OLED Multi‑Touch tout écran de 5,8 pouces (diagonale)

Écran HDR

Résolution de 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp

Contraste 1 000 000:1 (standard)

L'écran de l'iPhone XS a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l'appareil, et ces angles s'inscrivent dans un rectangle standard. Si l'on mesure ce rectangle, l'écran affiche une diagonale de 5,85 pouces (la zone d'affichage réelle est moindre).

3D Touch

Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts

Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort en direct vendredi 2 novembre 2018 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!

A LIRE AUSSI.

Apple: un iPhone de luxe attendu pour le dixième anniversaire du smartphone