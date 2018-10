KHÊMIA, nouvelle boutique de bijoux à Caen

À Caen (Calvados), non loin de la place Saint-Sauveur, un nouvel atelier boutique de bijoux a ouvert ses portes. Juliette Gosselin, diplômée de la Haute École de Joaillerie à Paris, expose des bijoux fantaisie de créateurs français mais également ses propres créations.

Des prix accessibles

Dans une ambiance feutrée et épurée, la boutique KHÊMIA sélectionne des bagues, bracelets et maroquinerie à prix accessibles. "On peut se faire plaisir dès 18 euros", explique Juliette. Forte de ses six années d'expérience en atelier pour des grandes marques, la boutique KHÊMIA crée des bijoux sur mesure. "Bague de fiançailles ou bague 'plaisir', l'idée est de rendre le projet de mes clients réalisable", ajoute Juliette.

Pratique. KHÊMIA, 1 rue Pemagnie, 14000 Caen, ouvert du mardi au samedi de 11 heures à 19 heures.