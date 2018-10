Gil Alma au Théâtre à l'Ouest à Rouen : comme à la maison !

Gil Alma interprète sur scène un one-man-show plein de sincérité, dans lequel il s'illustre par sa simplicité et sa capacité à faire rire sans vulgarité. Il accueille en première partie son ami l'humoriste Benoit Joubert qu'il produit et qu'il encourage depuis un an.

De la scène à l'écran

Si Gil Alma s'est fait connaître sur le grand écran pour ses rôles dans Vilaine au côté de Marilou Berry, et dans le film de Costa Gavras Eden à l'ouest, c'est la série Nos chers voisins de TF1 et son rôle de "Minou" alias Alain Stuck-Becker qui lui a assuré une popularité pérenne. Mais cet homme est avant tout un artiste de théâtre qui a été formé par Frédéric Jacquot à Paris et qui s'est forgé sur les planches interprétant du Feydeau ou du Guitry.

Gil n'a jamais renié ses premières amours. En 2015 Gil Alma se produit à nouveau au théâtre avec son one-man-show La vie est belle et en 2017 il compose un nouveau one-man-show 100 % naturel dans lequel il parle de sa vie de parent, de ses expériences professionnelles et de ses réflexions sur la vie faisant de sa simplicité, de sa sincérité et de son accessibilité son fer de lance.

Authentique et naturel

Dans ce nouveau spectacle Gil parle des sujets qui sont son quotidien : celui d'un homme de bientôt 40 ans marié avec deux enfants. "Je suis essentiellement moi-même, mais j'incarne aussi quelques personnages. J'ai organisé par exemple un casting de nounous et d'assistantes maternelles qui m'a inspiré et j'incarne aussi un thérapeute de couple un peu médium : ce personnage fait toujours beaucoup rire et il apparaissait déjà dans mon dernier spectacle : alors je n'arrive pas à m'en défaire", s'amuse-t-il.

"Ces personnages sont bien sûr caricaturés, joués avec beaucoup de mimiques mais je recherche le naturel quand je joue à la première personne." L'humoriste séduit par sa sincérité et diffuse une bonne humeur communicative.

À l'écoute de son public

"J'ai toujours aimé faire le clown, confie Gil, déjà au lycée j'étais l'amuseur de la classe. Monter sur scène est une expérience unique, faire rire est un vrai défi." En 2006, il lance son premier one-man-show Gil Alma n'a pas un physique facile et se produit dans de nombreux cafés-théâtres parisiens. "Là-bas la compétition était féroce et le public très exigeant, ce fut très formateur, il n'y a pas meilleure école que la scène pour progresser. Les réactions du public sont immédiates et spontanées et mes spectacles évoluent en fonction." 100 % naturel créé en 2017 a déjà été présenté une centaine de fois au public, mais c'est un spectacle qui n'a jamais cessé d'évoluer. "Il arrive aujourd'hui à maturité", précise Gil.

Une véritable rencontre

Gil Alma privilégie un rapport direct avec le public : "J'aimerais que les spectateurs aient le sentiment d'échanger avec un pote comme s'ils étaient chez eux, et j'adore quand les gens participent vraiment". Pour Gil, la rencontre avec le public après le spectacle est également un moment fort et incontournable : "Je le fais systématiquement ! Les gens osent généralement venir échanger car je réussis à créer un climat de confiance et de convivialité. Cela me nourrit et je sais aussi que les spectateurs affectionnent ce moment qui prolonge le spectacle. C'est aussi pour moi l'occasion de parler de mon engagement dans le caritatif avec l'association ELA et d'encourager les gens à participer à la lutte contre la leucodystrophie".

Pratique. Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 octobre 2018 à 20 heures au Théâtre à l'Ouest à Rouen. theatrealouest.fr