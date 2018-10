Handisport : Marie-Amélie Le Fur, star d'un 2e Handibase à succès 

Après une première édition expérimentale en 2014, le Handibase, journées de découverte des sports pour personnes en situations de handicap a connu une 2e édition à succès, ce vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018, à Coutances et Montmartin sur mer.

L'inclusion au coeur du Handibase

Au coeur de ce succès, Marie-Amélie Le Fur, multiple médaillée paralympique en athlétisme. La championne tricolore est venue partager sa passion du sport avec des élèves des écoles du centre-Manche et sous la houlette notamment, du Comité Départemental et Sportif de la Manche et de son président Patrice Cador, a tenu plusieurs interventions sur l'inclusion et sur l'importance d'une ouverture partagée entre valides et handicapés. Au delà de ces tables rondes, de nombreuses activités sportives, accessibles à tous les publics ont été proposées.

Retrouvez ci-dessous, l'interview de Marie-Amélie Le Fur, réalisée au Centre PEP de Montmartin sur mer, avec un bilan de ces journées handibase et un point de passage fort instructif sur la nature des relations entre valides et handicapés à six ans des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Tout ce samedi 13 octobre 2018 à Montmartin sur mer, au centre PEP, de multiples activités sportives de découvertes du handisport sont proposées.

A LIRE AUSSI.

Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés

Athlétisme. Du handisport au Meeting d'Hérouville

Le Havre: Une journée pour découvrir les activités handisports

Un Normand prépare un tour de Corse pour promouvoir le handisport