Tendance Confidences avec Linda Bortoletto

Convoqué par le juge

"Aussi loin que je cherche dans ma mémoire, je ne revois pas mes parents ensemble car mon père travaillait en Afrique. Quand il a pris sa retraite, de violentes disputes ont rendu le climat familial tellement insupportable que ma mère a décidé de partir loin, me laissant désemparée face à un choix déchirant. Je n'avais que 10 ans. J'ai été convoquée devant le juge du tribunal pour enfants. C'est horrible d'être ainsi poussée à choisir et donc à rejeter un de ses parents !

Je voulais rester avec mon père

Alors pour ne pas renier ma mère ouvertement, j'ai dit que je ne voulais pas quitter mon école et mes amies. Mais en vérité, je voulais rester avec mon père. J'avais discerné chez lui une fragilité. Je sentais confusément que si je partais, il allait sombrer. Alors, sans même réfléchir j'ai pris sur moi de compenser l'abandon de ma mère. En rentrant de classe, je trouvais souvent mon père, les gestes lourds et le regard vitreux. J'avais compris que l'alcool et moi, nous étions ses seuls recours, alors insensiblement, pour tenir le coup, je me suis construit une carapace de plus en plus épaisse.

Je portais un poids, sans m'en apercevoir

Je n'en ai pris conscience qu'après sa mort. Lorsque mon père a rendu son dernier souffle, j'ai eu l'impression qu'un poids, que je portais sans même m'en apercevoir, se volatilisait. Je me sentais soulagée, mais de quoi ? Soudain un mot s'insinua en moi : " Liberté. " Mon corps se mit à trembler et j'eus le sentiment que c'était un message de mon père. Il m'apparut alors comme une évidence que je faisais fausse route !

Devenir pilote de chasse

L'homme que j'avais épousé n'était pas l'homme de ma vie, la voie militaire que j'avais choisie ne répondait pas à mes attentes. À cause d'une scoliose, je n'avais pas pu être pilote de chasse. Devenue officier de gendarmerie, je m'enlisais dans un échiquier administratif ! Bref, si je voulais me retrouver, il me fallait tout quitter. Renouant avec la passion pour l'aventure de mon enfance, je suis partie au Kamtchatka partager le quotidien de nomades éleveurs de rennes. La toundra m'a révélée à moi-même. Désormais je sais que je partirai là où je continuerai d'être. "

Recueilli par Evelyne Montigny

